Мои мысли читали уличные коты: история ростовчанки с психрасстройством

Кроме этого, у меня было искаженное представление о своем теле. Я это поняла, когда два раза увидела в отражении, как мое тело меняется. Так я вижу себя в несколько раз больше, чем есть на самом деле. В частности руки. Мне кажутся пальцы короткими и толстыми. И не чувствую своих конечностей, при этом ощущаю холод и тепло. Например, если их не вижу (лежу или поднимаю голову вверх), то не знаю, чем они занимаются. Это называется нарушение схемы тела. Сейчас это проходит, я даже впервые почувствовала касание к своей руке, это было очень волнительно. Оказалось, раньше я этого не испытывала.