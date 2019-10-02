Мои мысли читали уличные коты: история ростовчанки с психрасстройством

Как оказалась, Дарья практически с рождения жила с шизоаффективном расстройством (заболевание сочетает признаки шизофрении и депрессии, мании или биполярного психоза) и считала его проявления нормой.
В Ростове прошла встреча общественного движения за права людей с психическими заболеваниями, которую организовал психологический центр «Начало». На событии и выступила психолог Дарья: рассказывала о заболевании на собственном примере. Мы публикуем часть выступления девушки.
Галлюцинации и телепатия: это за расстройство
Это заболевание носит внутренние причины. Помимо расстройства настроения (у меня были депрессивные эпизоды) есть и другие признаки. Слуховые галлюцинации в виде голосов, комментирующих или ведущих диалоги. У меня было ощущение, будто подключилась к радио и слушаю, что там говорят. Потом переключаюсь на другую волну, там тоже что-то говорят. Но это происходит непроизвольно, будто это сломанный радиоприемник. Голоса были постоянно, но с разной интенсивностью: перед сном сильнее. В детстве они мне пели песенки, и я напевала их маме. Один раз голос меня напугал: кричала женщина, будто ее режут.
Еще всегда считала, что у предметов есть чувства. То есть свои эмоции я не знаю, но эмоции вещей — пожалуйста. В большинстве своем вещи страдают. Однажды моя подруга Ирен сказала, что ее свитер старый, она хочет его выбросить. А он висел на вешалке в комнате. Я спросила: «Как ты можешь, он же слышит?». Сама вещи никогда не выбрасывала и сейчас не готова к этому.
Потом есть бред контроля и воздействия: чувство «сделанности» мыслей, ощущений, движений. Мне кажется, что люди — это декорации. Когда я еду в автобусе, то думаю, что все они созданы, чтобы эти несколько минут проехать со мной в автобусе и исчезнуть. Хотя сейчас это проявляется меньше. Я представляю, что у пассажиров есть своя жизнь помимо моей воли, это довольно интересно.
Следующий симптом: это ощущение телепатии — то есть прием или передача мыслей на расстоянии, их открытость или отнятие. Это вообще классика. Я всю жизнь считала, что люди читают мои мысли. И даже придумала проверочку, чтобы узнать, читают или нет. Я как-то шутила смешно в голове и смотрела, засмеется ли человек. Может, шутки были плохими, но ни разу никто не смеялся.
Еще был случай с котами. Как-то мы с коллегой расходились в разные стороны, и там, куда нужно было пойти мне, сидела стайка котов. Зная, что на благодатную почву хорошо сеять семя, коллега сказала, что коты прочитают мои мысли. Я, конечно, в это поверила. Мне было очень страшно проходить мимо этих котов. Особенно один там был, черепахового окраса, он смотрел прямо на меня укоряющим взглядом и наверняка прочитал все, что я о нем думаю.
Кроме этого, у меня было искаженное представление о своем теле. Я это поняла, когда два раза увидела в отражении, как мое тело меняется. Так я вижу себя в несколько раз больше, чем есть на самом деле. В частности руки. Мне кажутся пальцы короткими и толстыми. И не чувствую своих конечностей, при этом ощущаю холод и тепло. Например, если их не вижу (лежу или поднимаю голову вверх), то не знаю, чем они занимаются. Это называется нарушение схемы тела. Сейчас это проходит, я даже впервые почувствовала касание к своей руке, это было очень волнительно. Оказалось, раньше я этого не испытывала.
Еще один симптом — это разорванность речи и неологизмы. Это самое болезненное в моей истории. Мне как-то поставили четверку на экзамене по психофизиологии, потому что я сочиняла неологизмы: не могла вспомнить правильное слово.
И последний симптом — это замирание в определенной позе, возможно, вычурной. Человека невозможно разогнуть или согнуть, он становится деревянным. Со мной это бывает редко, в последний раз случилось после панической атаки, которые у меня тоже бывают.
Молилась на ночь 13 раз
Помню себя с пяти лет. Я залипала на всякие вещи и придумывала им свои истории. Моей любимой вещью была кружка, на которую я смотрела и буквально погружалась в тот рисунок, который был на ней. У меня до сих пор существует полный отрыв от реальности до такой степени, что не могу определить, что происходило у меня в голове, а что было на самом деле.
В восемь или девять лет, после смерти дедушки, у меня началось обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это навязчивости. По факту, все переживания из-за его смерти вылились в это расстройство. Перед сном я стала молиться и принимать определенную позу. Начинала молиться с трех раз, доходила до 13 и больше. Я понимала, что если этого не сделаю, то произойдет что-то ужасное, другой человек погибнет.
С детства меня преследовала тень, я не знала, что она хочет со мной сделать. Она пряталась везде. Я ее очень боялась, но периодически, не всегда. В последний раз все обострилось до того, что я боялась закрыть глаза. Казалось, что тень переметнется на потолок, упадет сверху, чтобы напасть. Я обратилась к психологу с этой проблемой, мне помогло. Мы сделали из этого абстрактного страха личность, и страх прошел. Подобный метод используют с детьми, придумывают историю: будто у страха есть друзья.
Хотелось побить детей и животных: депрессии
В 12 лет случился первый депрессивный эпизод, у меня тогда были проблемы с друзьями. Я замкнулась в себе, сидела постоянно дома. Мир потерял краски. Я думала: «Зачем нужна жизнь, если день будет повторяться изо дня? Зачем существуют взрослые, если они испытывают то же самое, что и я?». Как-то этот эпизод произошел спокойно в сравнении с предыдущими.
В 17 лет у меня случился второй эпизод, он был сопряжен с обострением ОКР, плюс каждый месяц заболевала. В конце концов, у меня впали щеки, я была истощена — весила 42 килограмма, что очень мало для меня. За год этот эпизод постепенно сошел на нет.
Следующим было то, о чем мне до сих пор тяжело говорить. Это был психотический эпизод, который потянул за собой депрессию. Я сомневалась в собственном существовании, в существовании этого мира. Мне казалось, что я инопланетянин, которого прислали на землю и не объяснили, что надо делать. Очень переживала по этому поводу, принимала транквилизаторы, но это не помогало, к сожалению. Это длилось месяцев девять.
Потом на следующий год был депрессивный эпизод с обострением ОКР. Мне хотелось побить детей или животных. Хотя я люблю животных и нейтрально отношусь к детям: не очень люблю, но не до такой степени, чтобы бить. А то мне прям приходилось сжимать в кармане кулаки, если мимо меня пробегал ребенок, чтобы не выдернуть руку и не ударить. Плюс были навязчивости сексуального толка, которые отнимали много энергии. Этот эпизод длился месяцев восемь.
Затем наступил еще один небольшой на месяца три. Во время него я не могла встать с кровати утром, просто лежала и плакала. Днем я как-то расходилась: могла, например, повесить постиранное белье и уже этому радовалась. К вечеру мне становилось почти нормально и я думала: «Зачем идти к психиатру, все же нормально». Потом моя подруга Ирен меня все-таки отвела, психиатр захотел меня сразу же поставить на учет, от чего я отказалась и ушла, не получив лечение.
Вообще, во время эпизодов я функционировала тяжело, обострения были летом, так что учебе не сильно мешало. Во время последнего такого периода, к счастью, занималась работой, где восемь часов надо сидеть на стуле — была психологом в школе на каникулах.
Прошлой осенью наступил самый тяжелый депрессивный эпизод в моей жизни. Началось все с традиционной осенней грусти, я не ожидала никакого подвоха. Перед сном у меня всегда бывают предсонные галлюцинации. И вот в среду, лежа в кровати, я услышала голос: «Хорошо, Дашенька, но плохо то, что в субботу ты умрешь». Я начала прятать все острые предметы, потому что боялась, что в субботу убью себя сама. Не знаю, как я пережила эти несколько дней. В субботу произошел какой-то срыв, я лежала в кровати и плакала от того, что моим мозгам больно из-за скорости мыслей. Проспала потом много часов.
В воскресенье я проснулась и подумала, что пережила субботу, значит, все будет нормально. Но нет, ничего нормально не было, потому что депрессия развивалась все больше. Тогда у меня болели подколенные сухожилия, будто они воспалены. Но врачи говорили, что с ними все в порядке. Дошло до того, что я еле ходила, вся обмотанная бинтами. Обезболивающее помогло всего на несколько минут. Я чувствовала боль в груди, будто она пережевывала меня изнутри. Мне хотелось разорвать себя, чтобы выпустить какой-то темный вихрь, который во мне скрывался.
Привычное оказалось симптомом: психиатрическая помощь
В день, когда мне нужно было к психиатру, у меня была паническая атака. Я чувствовала, что задыхаюсь, что сейчас умру. Затем случился ступор, потом истерика — пряталась под стол. Тут мне позвонили из клиники и сказали, что прием перенесли на два часа раньше. Я приехала, и все прошло хорошо.
На самом деле, я всегда думала, что мои проблемы надуманные и мне не надо никуда идти. Психиатр посчитает меня обманщицей и скажет, что зря занимаю его время. Я считала нормой голоса в голове, то, что разговариваю с невидимым собеседником, предметами. Вообще, чем дольше я живу, тем больше новых симптомов я в себе открываю.
Дальше было лечение, мне назначили транквилизаторы, нормотимики, нейролептики и антидепрессанты. Всю эту чудесную компанию я пью каждый день. Сейчас у меня медикаментозная ремиссия.
Многое из того, что было частью моей повседневной жизни, как оказалось, считается ненормальным. Для меня это удивительно. Сейчас я научилась радоваться мелочам: хорошо посидела на солнышке или съела вкусную еду. Вообще, появились вкусовые ощущения и радость от них, во время депрессии этого не было. Ушли голоса из головы. Мне сначала было скучно без них, сейчас привыкаю к состоянию пустой головы.