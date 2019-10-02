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Назначен новый руководитель прокуратуры Аксайского района

2 октября 2019, 10:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новым прокурором Аксайского района назначили Романа Коломойцева, сообщает прокуратура Ростовской области.

До этого Коломойцев находился на посту прокурора Зерноградского района. Его освободили от должности и перевели в Аксайский район.

Стаж Коломойцева в прокуратуре региона начался в 1997 году. В 2007–2008 годах он работал руководителем следственного отдела по Ленинскому району Ростова.

После этого он продолжил работу в прокуратуре. Новый руководитель неоднократно поощрялся Генпрокурором России.

Ранее появилась информация, что вице-губернатором Ростовской области может стать замглавы «Росморречфлота».

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