Назначен новый руководитель прокуратуры Аксайского района

До этого Коломойцев находился на посту прокурора Зерноградского района. Его освободили от должности и перевели в Аксайский район.
Стаж Коломойцева в прокуратуре региона начался в 1997 году. В 2007–2008 годах он работал руководителем следственного отдела по Ленинскому району Ростова.
После этого он продолжил работу в прокуратуре. Новый руководитель неоднократно поощрялся Генпрокурором России.
Ранее появилась информация, что вице-губернатором Ростовской области может стать замглавы «Росморречфлота».