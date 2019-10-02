Названа стоимость реконструкции моста на Малиновского в Ростове

Это информация прозвучала в Москве во время встречи губернатора региона Василия Голубева с главой Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. Здесь говорится о мосте через железнодорожные пути.
Глава региона попросил выделить часть суммы на работы из федерального бюджета. Власти региона подготовят необходимое обращение.
Также стало известно, что будет оказана федеральная поддержка при возведении моста в створе проспекта Лазоревого в Волгодонске. Всего на реализацию проекта потребуется восемь миллиардов рублей.