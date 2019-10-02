Новак сообщил о планах России выполнить все обязательства по ОПЕК+ в октябре

Соответствующее заявление он сделал во время форума «Российская энергетическая неделя». Об этом 2 октября сообщило агентство RNS.
В прошлом году в Вене состоялась встреча стран-членов ОПЕК плюс, во время которой они договорились о сокращении объемов добычи нефти. Во время переговоров решили, что снижение добычи нефти для России должно будет произойти на 228 тыс. баррелей в сутки.
В августе текущего года Российская Федерация снизила объемы добычи нефти на 143 тысячи баррелей в сутки, а в сентябре уже на 200 тысяч баррелей в сутки.