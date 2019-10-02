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Новак сообщил о планах России выполнить все обязательства по ОПЕК+ в октябре

2 октября 2019, 14:38
Фото: flickr.com
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что концу октября Россия планирует в полной мере выполнить свои обязательства по ОПЕК плюс.

Соответствующее заявление он сделал во время форума «Российская энергетическая неделя». Об этом 2 октября сообщило агентство RNS.

В прошлом году в Вене состоялась встреча стран-членов ОПЕК плюс, во время которой они договорились о сокращении объемов добычи нефти. Во время переговоров решили, что снижение добычи нефти для России должно будет произойти на 228 тыс. баррелей в сутки.

В августе текущего года Российская Федерация снизила объемы добычи нефти на 143 тысячи баррелей в сутки, а в сентябре уже на 200 тысяч баррелей в сутки.

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