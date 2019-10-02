Новостройки резко подорожали в Ростовской области

Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке за год выросла примерно на 16%. Сейчас она составляет 46,4 тысячи рублей, год назад - 40 тысяч рублей. В целом по России этот показатель вырос почти на 12% - до 72,8 тысячи рублей. Сильнее всего квартиры в новостройках подорожали в Ленинградской области - на 16,8%.