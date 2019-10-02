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Новостройки резко подорожали в Ростовской области

2 октября 2019, 06:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области стоимость квартир в новостройках сильно выросла за год, сообщает Avito.

Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке за год выросла примерно на 16%. Сейчас она составляет 46,4 тысячи рублей, год назад - 40 тысяч рублей. В целом по России этот показатель вырос почти на 12% - до 72,8 тысячи рублей. Сильнее всего квартиры в новостройках подорожали в Ленинградской области - на 16,8%.

На втором и третьем местах располагаются Татарстан и Ростовская область. Далее идут Кубань и Удмуртия.

Дешевле всего квадратный метр стоит в Челябинской области - 32,1 тысячи рублей. Это в 7,4 раза меньше, чем в Москве.

Ранее появилась информация, что почти на две тысячи рублей выросла цена «квадрата» в новостройках Ростова за лето.

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