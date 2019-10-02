Отопление включили в 38 районах Ростовской области

Отмечается, что отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток не превышает восьми градусов Цельсия. Представители соцобъектов и многоквартирных домов могут попросить о досрочной подачи тепла через заявление в УК и ресурсоснабжающую организацию.