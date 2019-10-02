rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отопление включили в 38 районах Ростовской области

2 октября 2019, 09:15
Фото: Медиа
В Ростовской области начали отапливать социальные объекты в 38 районах, сообщило региональное правительство.

По состоянию на 2 октября в регионе запустили 918 котельных, тепло поступили в более чем 1,1 тысячи соцобъектов, из них 313 здания лечебных учреждений, 434 детских сада, 335 школ и 47 детских домов.

Из 38 районов в полном объеме запустили отопление в Целинском, Кашарском и Кагальницком районах.

Отмечается, что отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток не превышает восьми градусов Цельсия. Представители соцобъектов и многоквартирных домов могут попросить о досрочной подачи тепла через заявление в УК и ресурсоснабжающую организацию.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя включить отопление раньше.

Материалы по теме
Глава РГО: перерасчет тарифов на отопление не обсуждалсяСтало известно, когда в Ростове включат отопление«Дайте отопление»: ростовчане умилились коту рэпера Басты «из Шрека»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58