«Россети» ежегодно блокируют более 9 млн попыток хакерского проникновения

Как сообщают «Новые известия», в ходе мероприятия специалисты обсудили вопросы кибербезопасности с учетом современных внедрений в электроэнергетике. По словам главы энергохолдинга Павла Ливинского, особенно остро подобная проблема стоит перед крупными компаниями. Так, специалисты «Россетей» каждый год отражают около 9 миллионов попыток хакерских атак.
Глава энергохолдинга отметил, что основными мерами борьбы с киберпреступлениями являются наличие корпоративной сети без доступа к другим публичным сетям, защита каналов связи с помощью новейших технологий и использование отечественного программного обеспечения.
Ливинский подчеркнул, что основными задачами в сфере кибербезопасности являются следование мировым трендам, использование положительного опыта в этой сфере, эффективное сотрудничество с ведущими компаниями мира, а также активное внедрение отечественных разработок. Он добавил, что для «Россетей» - компании, которая является одной из системообразующих, - это особенно важно.
По словам председателя комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера, цифровая трансформация при условии рыночной глобализации создает множество возможностей, но и содержит определенные угрозы.
Шредер добавил, что сегодня все сферы деятельности являются зависимыми от применяемых информационных технологий. Это в свою очередь создает определенные угрозы. Поэтому система киберзащиты должна внедряться не только на национальном, но и на общемировом уровне, подчеркнул он.
Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов выразил согласие с точкой зрения собеседников. Он также отметил, что цифровизация топливно-энергетического комплекса поможет обеспечить еще большую надежность энергосистемы, а также снизить издержки производственных процессов.
Тихонов добавил, что этот процесс даст импульс масштабным прорывам в смежных областях, а также ускорит развитие всей экономики России.