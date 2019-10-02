«Россети» ежегодно блокируют более 9 млн попыток хакерского проникновения

Ливинский подчеркнул, что основными задачами в сфере кибербезопасности являются следование мировым трендам, использование положительного опыта в этой сфере, эффективное сотрудничество с ведущими компаниями мира, а также активное внедрение отечественных разработок. Он добавил, что для «Россетей» - компании, которая является одной из системообразующих, - это особенно важно.