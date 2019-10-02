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Россиянину грозит тюрьма в Таиланде из-за купюр «банка приколов».

2 октября 2019, 11:04
Фото: pxhere.com
Гражданин России может получить тюремный срок в Таиланде из-за купюр «банка приколов».

Банкноты он приобрел своим детям для игр, но несколько из них решил подарить местным жителям, сообщает телеканал «360».

Об инциденте рассказала его супруга в социальной сети Instagram. Она отметила, что местные жители не оценили шутку и 1 октября состоится суд в отношении её мужа.

Женщина рассказала, что уже наняла адвоката, оплатив первоначальную стоимость его услуг. Однако для дальнейших издержек, в том числе возможного освобождения супруга под залог, она объявила денежный сбор от неравнодушных подписчиков.

В российском диппредставительстве в Тайланде заявили, что в данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.

#Новости#Происшествия
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