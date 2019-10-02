Россиянину грозит тюрьма в Таиланде из-за купюр «банка приколов».

Банкноты он приобрел своим детям для игр, но несколько из них решил подарить местным жителям, сообщает телеканал «360».
Об инциденте рассказала его супруга в социальной сети Instagram. Она отметила, что местные жители не оценили шутку и 1 октября состоится суд в отношении её мужа.
Женщина рассказала, что уже наняла адвоката, оплатив первоначальную стоимость его услуг. Однако для дальнейших издержек, в том числе возможного освобождения супруга под залог, она объявила денежный сбор от неравнодушных подписчиков.
В российском диппредставительстве в Тайланде заявили, что в данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.