Ростовчане посоветовали жене Мамаева не ходить мрачной и не краситься «как смерть»

Posted 2 октября 2019, 09:30
Published 2 октября 2019, 09:30
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
К публикации добавлено совместное селфи Аланы и Павла, в это время они прогуливались по Ростову-на-Дону. Девушка на фотографии сильно накрашена. «Алана, вы прекрасны. Но этот макияж просто смерть», — прозвучало в комментариях.
«Как будто еще в колонии. Алана, ты чего такая мрачная? Может в белый цвет перекраситься?» — поинтересовался один из подписчиков.
Многие пользователи поддержали Мамаева и написали, что футболист с судимостью сможет добиться успехов в составе ФК «Ростов». Другие заявили, что ФК «Краснодар» потерял хорошего игрока.
Напомним, Мамаев потерял контракт с «Краснодаром» из-за судимости после избиения людей в центре Москвы. После этого он перешел в «Ростов».