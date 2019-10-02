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Posted 2 октября 2019, 09:30

Published 2 октября 2019, 09:30

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Ростовчане посоветовали жене Мамаева не ходить мрачной и не краситься «как смерть»

2 октября 2019, 09:30
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала фото с их прогулки по Ростову-на-Дону и столкнулась с критикой из-за макияжа, снимок размещен в Instagram девушки.

К публикации добавлено совместное селфи Аланы и Павла, в это время они прогуливались по Ростову-на-Дону. Девушка на фотографии сильно накрашена. «Алана, вы прекрасны. Но этот макияж просто смерть», — прозвучало в комментариях.

«Как будто еще в колонии. Алана, ты чего такая мрачная? Может в белый цвет перекраситься?» — поинтересовался один из подписчиков.

Многие пользователи поддержали Мамаева и написали, что футболист с судимостью сможет добиться успехов в составе ФК «Ростов». Другие заявили, что ФК «Краснодар» потерял хорошего игрока.

Напомним, Мамаев потерял контракт с «Краснодаром» из-за судимости после избиения людей в центре Москвы. После этого он перешел в «Ростов».

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