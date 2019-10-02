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С поручиком Ржевским сравнили фолловеры опубликовавшего «обнаженку» Деревянко

2 октября 2019, 09:06
Фото: instagram.com/pablo_derevyanko
Известный уроженец Таганрога актер Павел Деревянко опубликовал фото, на котором он с усами и в трусах с пайетками на подтяжках, снимок размещен в соцсети артиста.

«Как вам мои усы, девчонки? Из какого фильма кадр?» — обратился Деревянко к подписчицам.

Пост вызвал бурную реакцию пользователей, чаще всего Деревянко сравнивали с поручиком Дмитрием Ржевским. Поклонницы написали: «Ну вылитый поручик Ржевский и усища как у таракана», «Класс, ох уж Ржевский», «Любимый Ржевский».

Правда, наряд артиста произвел не меньший фурор. «Павел, из-за ваших интересных трусиков-шортиков девочки точно не заметили ваших усиков», — написал один из пользователей.

Напомним, поручик Ржевский — популярный в СССР, затем в России и других странах СНГ литературный, кинематографический, театральный и юмористический персонаж. Первоначально — герой пьесы в двух частях Александра Гладкова «Давным-давно».

Ранее Павел Деревянко показал себя в образе фрика.

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