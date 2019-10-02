Систему видеоповторов применят на матче ЦСКА — «Ростов»

Система получила название VAR и в спорных моментах арбитр сможет посмотреть повтор и вынести правильное решение. Этот матч рассудит Василий Казарцев.
Ассистентами арбитра станут Валерий Данченко и Рашид Абусуев. Резервным судьей назначили Ивана Сиденкова.
Игра состоится 6 октября в Москве, она пройдет в рамках чемпионата России. Сейчас ростовчане находятся на третьем месте турнирной таблицы, ЦСКА- на первом.
Напомним, «Ростов» подписал контракт с 31-летний полузащитником Павлом Мамаевым. Ему назначили индивидуальные тренировки.