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Систему видеоповторов применят на матче ЦСКА — «Ростов»

2 октября 2019, 13:29
Фото: fc-rostov.ru
Во время футбольного матча между командами ЦСКА и «Ростов» будет задействована система видеопомощи арбитрам, сообщается на сайте ростовского клуба.

Система получила название VAR и в спорных моментах арбитр сможет посмотреть повтор и вынести правильное решение. Этот матч рассудит Василий Казарцев.

Ассистентами арбитра станут Валерий Данченко и Рашид Абусуев. Резервным судьей назначили Ивана Сиденкова.

Игра состоится 6 октября в Москве, она пройдет в рамках чемпионата России. Сейчас ростовчане находятся на третьем месте турнирной таблицы, ЦСКА- на первом.

Напомним, «Ростов» подписал контракт с 31-летний полузащитником Павлом Мамаевым. Ему назначили индивидуальные тренировки.

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