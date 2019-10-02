Убыточные комбинаты благоустройства пытаются сделать прибыльными в Ростове

Логвиненко ответил, что Контрольно-счетная палата умеет проверять, но не всегда умеет «жить реалиями». «Мы с вами точно знаем, как в этом году производилась уборка улицы Пушкинской. Когда мы полгода получали критические публикации от населения. А все очень просто: заходит недобросовестный участник и обваливает нам аукцион. Как только сумма контракта доходит до 20-10 миллионов, входят цыгане, непонятные организации и все обваливают», — сообщил исполняющий обязанности главы. Он отметил, что администрация вносит их в черный список. «Но начиная разыгрывать в январе, мы заключили контракт только в июне. Мы можем много рассуждать, но полгода Пушкинская не убиралась. А кто это будет делать? Глава за свои деньги? Или своим комбинатом? Так это будет нецелевка. Но она как-то убиралась», — сказал он.