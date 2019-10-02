Убыточные комбинаты благоустройства пытаются сделать прибыльными в Ростове

На расширенном планерном заседании во вторник заместитель главы администрации по ЖКХ Анна Нор-Аревян отчиталась о подготовке к зиме. «Проблемными являются Советский район, где предприятие находится в стадии банкротства, и Кировский, где предприятие в предбанкротном состоянии (речь идет о муниципальных комбинатах благоустройства, которые содержат дороги и выполняют уборку в районах — RostovGazeta)», — сообщила замглавы.
Логвиненко уточнил, что комбинат благоустройства Кировского района работает «в ноль». «Конечно, остались долги прошлых лет, которые никто не простит. Но по крайней мере, он убирает район и не генерирует убытки. Мы видим результативность, возможно, стоит его субсидировать, технику добавить, загрузить работой», — считает спикер.
Представитель Советского района сообщил, что до конца года там снова появится комбинат. Нор-Аревян уточнила, что 18 единиц техники временно раздали другим районам, но после создания комбината их снова перегруппируют. «Когда будет создан филиал, мы его полностью обеспечим материальными ресурсами», — заверила она.
Логвиненко сообщил, что несмотря на найм подрядчиков для уборки улиц, большую часть работы город старается выполнять комбинатами. Администрация покупает им технику, которую в дальнейшем могут брать в аренду и нанятые подрядчики.
«Когда мы проверяли предыдущую большую технику, была масса проблем с ее привлечением на уборку на законных основаниях. Техника простаивалась и прочее. Это проблема организационных мероприятий на уровне города. Существующая схема не предполагает использование этой техники», — сообщил председатель Контрольно-счетной палаты Василий Карташов.
Логвиненко ответил, что Контрольно-счетная палата умеет проверять, но не всегда умеет «жить реалиями». «Мы с вами точно знаем, как в этом году производилась уборка улицы Пушкинской. Когда мы полгода получали критические публикации от населения. А все очень просто: заходит недобросовестный участник и обваливает нам аукцион. Как только сумма контракта доходит до 20-10 миллионов, входят цыгане, непонятные организации и все обваливают», — сообщил исполняющий обязанности главы. Он отметил, что администрация вносит их в черный список. «Но начиная разыгрывать в январе, мы заключили контракт только в июне. Мы можем много рассуждать, но полгода Пушкинская не убиралась. А кто это будет делать? Глава за свои деньги? Или своим комбинатом? Так это будет нецелевка. Но она как-то убиралась», — сказал он.