Угрозу химического заражения жителей Ростова хлором «предотвратили» спасатели

Согласно сценарию, на территории ТЭЦ из-за нарушения технологического процесса произошел взрыв в хлораторной. По этой причина разрушилась и загорелась емкость с мазутом.
По легенде, произошла утечка хлора, а под завалами могли находиться люди. Спасателям предстояло устранить угрозу химического заражения населения.
«Во время учений на практике отработали действия всех служб экстренного реагирования в зоне химического заражения. Была задействована робототезированная техника», — сказано в сообщении.
Специалисты также отработали вопросы санитарной эвакуации.