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Угрозу химического заражения жителей Ростова хлором «предотвратили» спасатели

2 октября 2019, 13:44
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону на ТЭЦ-2 прошли учения по ликвидации крупной техногенной аварии, сообщает региональное УМЧС.

Согласно сценарию, на территории ТЭЦ из-за нарушения технологического процесса произошел взрыв в хлораторной. По этой причина разрушилась и загорелась емкость с мазутом.

По легенде, произошла утечка хлора, а под завалами могли находиться люди. Спасателям предстояло устранить угрозу химического заражения населения.

«Во время учений на практике отработали действия всех служб экстренного реагирования в зоне химического заражения. Была задействована робототезированная техника», — сказано в сообщении.

Специалисты также отработали вопросы санитарной эвакуации.

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