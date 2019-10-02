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Жена Басты рассказала анекдот об отношениях рэпера с тещей

2 октября 2019, 15:39
Фото: elena_pinskayavakulenko/instagram
Жена рэпера Басты из Ростова-на-Дону Елена Вакуленко рассказала смешную историю, связанную с ее матерью и творчеством супруга, сообщается в Instagram девушки.

Ростовчанка написала, что ее мать является настоящей поклонницей творчества Басты, и около 10 лет назад все ее гости должны были прослушать несколько его песен и обсудить. Однажды во время ужина она спросила у рэпера, кто такой брат Кимбенды.

Баста не понял о чем речь и сказал, что такого в его песнях нет. Собеседница привела пример: «брат, Кимбенды, перевяжи раны!».

«Оказалось, что в песне поется: „Брат, кинь бинты — перевяжу раны“. Мы долго над этим смеялись», — написала Вакуленко.

Пользователи в комментариях с юмором отнеслись к этому моменту.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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