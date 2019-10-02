Жена Басты рассказала анекдот об отношениях рэпера с тещей

Ростовчанка написала, что ее мать является настоящей поклонницей творчества Басты, и около 10 лет назад все ее гости должны были прослушать несколько его песен и обсудить. Однажды во время ужина она спросила у рэпера, кто такой брат Кимбенды.
Баста не понял о чем речь и сказал, что такого в его песнях нет. Собеседница привела пример: «брат, Кимбенды, перевяжи раны!».
«Оказалось, что в песне поется: „Брат, кинь бинты — перевяжу раны“. Мы долго над этим смеялись», — написала Вакуленко.
Пользователи в комментариях с юмором отнеслись к этому моменту.