Житель Финляндии напал на учеников колледжа с мечом

В Финляндии задержан мужчина, который 1 октября вооружился мечом и напал на учеников колледжа в торговом центре. В результате погиб один человек и были ранены десять.

Нападение произошло в населенном пункте Куопио, сообщает телеканал «360». Отмечается, что вооруженный мужчина вошел в помещение профессионального колледжа, находящегося в торговом центре Herman.Правоохранители для обезвреживания нападавшего были вынуждены использовать огнестрельное оружие. Из десяти человек, получивших ранения, у двух обнаружены серьезные травмы. В данный момент на месте работают специалисты. Проводится осмотр здания, выясняются все обстоятельства инцидента. Очевидцы утверждают, что у нападавшего был с собой меч. Однако в правоохранительных органах пока не подтвердили эту информацию.