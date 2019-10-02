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Житель Финляндии напал на учеников колледжа с мечом

2 октября 2019, 11:06
Фото: pxhere.com
В Финляндии задержан мужчина, который 1 октября вооружился мечом и напал на учеников колледжа в торговом центре. В результате погиб один человек и были ранены десять.

Нападение произошло в населенном пункте Куопио, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что вооруженный мужчина вошел в помещение профессионального колледжа, находящегося в торговом центре Herman.Правоохранители для обезвреживания нападавшего были вынуждены использовать огнестрельное оружие.

Из десяти человек, получивших ранения, у двух обнаружены серьезные травмы.

В данный момент на месте работают специалисты. Проводится осмотр здания, выясняются все обстоятельства инцидента.

Очевидцы утверждают, что у нападавшего был с собой меч. Однако в правоохранительных органах пока не подтвердили эту информацию.

#Новости#Происшествия
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