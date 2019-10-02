Житель Финляндии напал на учеников колледжа с мечом

Отмечается, что вооруженный мужчина вошел в помещение профессионального колледжа, находящегося в торговом центре Herman.Правоохранители для обезвреживания нападавшего были вынуждены использовать огнестрельное оружие.
Из десяти человек, получивших ранения, у двух обнаружены серьезные травмы.
В данный момент на месте работают специалисты. Проводится осмотр здания, выясняются все обстоятельства инцидента.
Очевидцы утверждают, что у нападавшего был с собой меч. Однако в правоохранительных органах пока не подтвердили эту информацию.