«БКС Брокер» запустил новое мобильное приложение для трейдеров

Он добавил, что приложение обезопасит пользователя от потерь и рисков, поэтому клиентам предлагаются самые ликвидные облигации и акции Московской и Санкт-Петербургской бирж. Кроме этого, в «Легких инвестициях» нет «коротких» продаж и так называемого «кредитного плеча». Жмуренко подчеркнул, что приложение является некой тренировочной площадкой для совершения более серьезных сделок в приложении «Мой Брокер», где доступен более широкий спектр возможностей.