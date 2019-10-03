«БКС Брокер» запустил новое мобильное приложение для трейдеров

Интерфейс приложения разработчики сделали в стиле игры «Монополия», сообщает NewsNN.ru. Это поможет легко найти акции и облигации в интересующих инвестора отраслях. Система удобных подсказок позволит оценить уровни риска и получить желаемую доходность. Раздел «База знаний» будет постоянно пополняться полезными видеозаписями с информацией о торгах на фондовом рынке.
Стать инвестором может любой желающий: достаточно иметь капитал в размере тысячи рублей. Приложение «Легкие инвестиции» предлагает пользователям списки акций и облигаций по заявкам. Это позволит совершать мгновенные сделки на необходимый объем средств и по лучшей цене.
Новостная лента и предложения фондового рынка в «Легких инвестициях» подобраны под задачи каждого пользователя. Рекомендации будут даны в зависимости от инвестиционных целей и суммы вложений начинающего инвестора.
По словам главы дирекции брокерского электронного бизнеса компании «БКС Брокер» Николая Жмуренко, клиенты смогут оценить скорость работы и удобство приложения, потому что оно создавалось с учетом самых новых трендов и современных технологий.
Он добавил, что приложение обезопасит пользователя от потерь и рисков, поэтому клиентам предлагаются самые ликвидные облигации и акции Московской и Санкт-Петербургской бирж. Кроме этого, в «Легких инвестициях» нет «коротких» продаж и так называемого «кредитного плеча». Жмуренко подчеркнул, что приложение является некой тренировочной площадкой для совершения более серьезных сделок в приложении «Мой Брокер», где доступен более широкий спектр возможностей.