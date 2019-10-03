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Дом мод Зайцева сшил коллекцию одежды по эскизам волгодонских школьниц

3 октября 2019, 09:20
Фото: volgodonskgorod.ru
Дом мод известного модельера Вячеслава Зайцева сшил одежду по эскизам школьниц из Волгодонска Ростовской области, сообщили в городской администрации.

Речь идет об Анастасии Дорововой и Кристине Гвоздевой, которые победили в детском конкурсе «Атом-кутюр». Они поучаствовали в показе модной коллекции одежды в Доме мод в Москве.

Гвоздева придумала модели одежды, которые отвечают запросам молодежи. Доровова представила на конкурсе текстильную кукольную композицию «Казак и казачка».

Фото: volgodonskgorod.ru

Победителей конкурса поздравили ведущие стилисты и дизайнеры России, известные модельеры. По эскизным рисункам победителей пошили одежду.

Также для детей подготовили насыщенную программу, в том числе посещение музеев.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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