Дом мод Зайцева сшил коллекцию одежды по эскизам волгодонских школьниц

Речь идет об Анастасии Дорововой и Кристине Гвоздевой, которые победили в детском конкурсе «Атом-кутюр». Они поучаствовали в показе модной коллекции одежды в Доме мод в Москве.
Гвоздева придумала модели одежды, которые отвечают запросам молодежи. Доровова представила на конкурсе текстильную кукольную композицию «Казак и казачка».
Победителей конкурса поздравили ведущие стилисты и дизайнеры России, известные модельеры. По эскизным рисункам победителей пошили одежду.
Также для детей подготовили насыщенную программу, в том числе посещение музеев.