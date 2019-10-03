«Двоевластие» на двух маршрутах в Ростове прекратили по решению суда

С 30 августа на маршрутах № 11 «Сельмаш — 1-й поселок Орджоникидзе» и № 40-МТ «СНТ Изумруд — филиал Часового завода Витязь» стали работать автобусы нового перевозчика ООО «ТрансЭкспорт». Предварительно власти расторгли контракт с «Автоколонной № 1559» по причине жалоб населения. Однако компания не согласилась с таким положением дел и продолжала работать на указанных маршрутах.