«Двоевластие» на двух маршрутах в Ростове прекратили по решению суда

Решение об обеспечительных мерах для указанного перевозчика отменил 15 апелляционный суд, оставив таким образом на маршрутах только одну компанию.
С 30 августа на маршрутах № 11 «Сельмаш — 1-й поселок Орджоникидзе» и № 40-МТ «СНТ Изумруд — филиал Часового завода Витязь» стали работать автобусы нового перевозчика ООО «ТрансЭкспорт». Предварительно власти расторгли контракт с «Автоколонной № 1559» по причине жалоб населения. Однако компания не согласилась с таким положением дел и продолжала работать на указанных маршрутах.
В первой инстанции отменили расторжение контракта, но апелляционная комиссия не согласилась с таким решением и запретила перевозчику выходить на линию. Такое положение дел сохранится до суда, который пройдет 7 октября.
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