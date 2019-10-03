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«Двоевластие» на двух маршрутах в Ростове прекратили по решению суда

3 октября 2019, 13:49
Фото: rostovgortrans.ru
В Ростове-на-Дону запретили ООО «Автоколонна № 1559» обслуживать автобусные маршруты № 40-МТ и № 11, сообщил «Ростовский городской транспорт».

Решение об обеспечительных мерах для указанного перевозчика отменил 15 апелляционный суд, оставив таким образом на маршрутах только одну компанию.

С 30 августа на маршрутах № 11 «Сельмаш — 1-й поселок Орджоникидзе» и № 40-МТ «СНТ Изумруд — филиал Часового завода Витязь» стали работать автобусы нового перевозчика ООО «ТрансЭкспорт». Предварительно власти расторгли контракт с «Автоколонной № 1559» по причине жалоб населения. Однако компания не согласилась с таким положением дел и продолжала работать на указанных маршрутах.

В первой инстанции отменили расторжение контракта, но апелляционная комиссия не согласилась с таким решением и запретила перевозчику выходить на линию. Такое положение дел сохранится до суда, который пройдет 7 октября.

Ранее в администрации Ростова рассказали, как правильно жаловаться на работу общественного транспорта.

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