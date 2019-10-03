Фолловеры составили для жены Мамаева гид по модным кабакам и бутикам Ростова

Posted 3 октября 2019, 07:51
Published 3 октября 2019, 07:51
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Скандально известный Павел Мамаев перешел в футбольный клуб «Ростов». Его супруга опубликовала снимок, на котором она запечатлена мужем во время одной из первых прогулок по ночному Ростову.
Пользователи в комментариях решили рассказать, где что находится в городе. «Кабаки находятся на Левом берегу, бутики — в центре, самый модный ТЦ — „Горизонт“ на проспекте Михаила Нагибина, кофе можно купить на каждом углу», — прозвучало в комментариях.
Другие посчитали, что пара очень удивится, узнав о качестве дорог в Ростове. «Добро пожаловать. Ночью не гуляйте, это Ростов все-таки. Он, конечно, не Москва, он намного лучше», — написал один из подписчиков.
Напомним, Мамаев получил скандальную известность после избиения людей в центре Москвы, за это он несколько месяцев отсидел в колонии.