Глава Ростова похвалил бывшего мэра за чистые улицы

Эта информация прозвучала во время заседания, на котором затронули тему уборки города. Логвиненко заявил, что о правильном решении Кушнарева разыграть единый контракт на уборку.
«Можно заметить, что в Ростове стало чище. Взять к примеру улицу Большую Садовую, где теперь регулярно поливают, хотя раньше такого не происходило», — пояснил Логвиненко.
Глава города также рассказал, что в Ростове очень востребованы пешеходные зоны. По его словам, новые территории необходимо создавать с учетом мнений местных жителей.