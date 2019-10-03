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Глава Ростова похвалил бывшего мэра за чистые улицы

3 октября 2019, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко похвалил за проделанную работу бывшего градоначальника Виталия Кушнарева, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Эта информация прозвучала во время заседания, на котором затронули тему уборки города. Логвиненко заявил, что о правильном решении Кушнарева разыграть единый контракт на уборку.

«Можно заметить, что в Ростове стало чище. Взять к примеру улицу Большую Садовую, где теперь регулярно поливают, хотя раньше такого не происходило», — пояснил Логвиненко.

Глава города также рассказал, что в Ростове очень востребованы пешеходные зоны. По его словам, новые территории необходимо создавать с учетом мнений местных жителей.

Напомним, нового главу мэрии выберут в середине октября. На этот пост также претендует Логвиненко.

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