Минэнерго одобрило консолидацию электросетевого комплекса под управлением «Россетей»

Грабчак отметил, что государство, как самый крупный акционер компании, заинтересовано в распространении на весь электросетевой комплекс действующих в «Россетях» высоких принципов качества. В Минэнерго считают, что этот процесс выведет на новый уровень всю отрасль. Со временем будет создана такая цифровая платформа, которая позволит потребителям, производителям оборудования, а также генерирующим и сетевым компаниям удобно взаимодействовать друг с другом.