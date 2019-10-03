rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минэнерго одобрило консолидацию электросетевого комплекса под управлением «Россетей»

3 октября 2019, 15:37
Фото: rosseti.ru
По словам главы департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака, Министерство энергетики РФ поддержало идею консолидации электросетевого комплекса на всей территории страны компанией «Россети».

Он рассказал об этом 3 октября на РЭН-2019 во время доклада об эффективности работы в отрасли, сообщают «Новые известия».

Грабчак отметил, что государство, как самый крупный акционер компании, заинтересовано в распространении на весь электросетевой комплекс действующих в «Россетях» высоких принципов качества. В Минэнерго считают, что этот процесс выведет на новый уровень всю отрасль. Со временем будет создана такая цифровая платформа, которая позволит потребителям, производителям оборудования, а также генерирующим и сетевым компаниям удобно взаимодействовать друг с другом.

Глава департамента подчеркнул, что сегодня в мире происходят глобальные технологические изменения. Новые разработки неизбежно будут внедряться электроэнергетику, однако какими именно они будут, предугадать сложно. Например, несколько лет назад многие эксперты считали, что в Россию придут накопители. Однако этого не произошло, добавил Грабчак.

Не совсем понятно, зачем тогда в России началась реализация программы по усовершенствованию ДПМ, срок исполнения которой - не более четырех лет, а окупаемость инвестиций - более десяти? Грабчак подчеркнул, что на тестирование и внедрение новых технологий потребуется 20-50 лет.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58