Минэнерго одобрило консолидацию электросетевого комплекса под управлением «Россетей»

Он рассказал об этом 3 октября на РЭН-2019 во время доклада об эффективности работы в отрасли, сообщают «Новые известия».
Грабчак отметил, что государство, как самый крупный акционер компании, заинтересовано в распространении на весь электросетевой комплекс действующих в «Россетях» высоких принципов качества. В Минэнерго считают, что этот процесс выведет на новый уровень всю отрасль. Со временем будет создана такая цифровая платформа, которая позволит потребителям, производителям оборудования, а также генерирующим и сетевым компаниям удобно взаимодействовать друг с другом.
Глава департамента подчеркнул, что сегодня в мире происходят глобальные технологические изменения. Новые разработки неизбежно будут внедряться электроэнергетику, однако какими именно они будут, предугадать сложно. Например, несколько лет назад многие эксперты считали, что в Россию придут накопители. Однако этого не произошло, добавил Грабчак.
Не совсем понятно, зачем тогда в России началась реализация программы по усовершенствованию ДПМ, срок исполнения которой - не более четырех лет, а окупаемость инвестиций - более десяти? Грабчак подчеркнул, что на тестирование и внедрение новых технологий потребуется 20-50 лет.