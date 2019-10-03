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Несколько электричек изменят расписание в Ростовской области с середины октября

3 октября 2019, 09:56
Фото: visual.rzd.ru
В Ростовской области с середины октября изменят расписание несколько электричек на направлении Ростов - Лихая и Ростов - Усть-Донецкая, сообщила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Так, 12, 13, 15 и 16 октября пригородный поезд №6515 назначением Ростов - Лихая будет отправлять на 15 минут раньше обычного, в 15.35. Состав будет двигаться с опережением основную часть пути, а после станции Каменоломни по действующему расписанию и прибывать в место назначения в 18.58 мск.

Кроме того, 16,18 и 19 октября электричка №6169 назначением Ростов - Усть-Донецкая будет отправляться на 20 минут раньше графика в 12.20 мск. Пригородный поезд будет двигаться с опережением расписания на всем пути следования и прибывать в Усть-Донецкую на 20 минут раньше в 16.46 мск.

Напомним, с 1 октября в Ростовской области продлили курсирование двух пригородных поездов на направлении Ростов - Сальск.

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