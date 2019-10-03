Несколько электричек изменят расписание в Ростовской области с середины октября

Кроме того, 16,18 и 19 октября электричка №6169 назначением Ростов - Усть-Донецкая будет отправляться на 20 минут раньше графика в 12.20 мск. Пригородный поезд будет двигаться с опережением расписания на всем пути следования и прибывать в Усть-Донецкую на 20 минут раньше в 16.46 мск.