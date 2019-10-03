Путин назначил нового начальника управления МВД по Астраханской области

Новым начальником регионального управления МВД стал Игорь Ромашкин. Согласно информации МВД по Кабардино-Балкарии, Ромашкин родился в 1965 году в Северной Осетии.
В органы внутренних дел новый руководитель пришел в 1995 году. В 2012 году его назначили заместителем начальника ГУ МВД России по СКФО.
В 2016 году президент присвоил ему звание генерал-лейтенант полиции. Добавим, что Путин также сделал еще несколько назначений, а также снял с должности главу ФСИН Геннадия Корниенко.
Причины кадровых перестановок не разглашаются.