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Путин назначил нового начальника управления МВД по Астраханской области

3 октября 2019, 12:11
Фото: 07.мвд.рф
Президент России Владимир Путин свои указом назначил главного полицейского Астраханской области, говорится на интернет-портале правовой информации.

Новым начальником регионального управления МВД стал Игорь Ромашкин. Согласно информации МВД по Кабардино-Балкарии, Ромашкин родился в 1965 году в Северной Осетии.

В органы внутренних дел новый руководитель пришел в 1995 году. В 2012 году его назначили заместителем начальника ГУ МВД России по СКФО.

В 2016 году президент присвоил ему звание генерал-лейтенант полиции. Добавим, что Путин также сделал еще несколько назначений, а также снял с должности главу ФСИН Геннадия Корниенко.

Причины кадровых перестановок не разглашаются.

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