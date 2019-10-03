Радионова: количество вредных выбросов будет сокращено на четверть

Помимо названной меры, Радионова предлагает ввести «знак качества» продукта, который будет означать его соответствие экологическим нормам. По словам главы ведомства, предприятие, получившее так называемую «зеленую марку», или «сертификат доверия», будет освобождено от проверок. Если на продукцию начнут поступать жалобы, то при обнаружении нарушений документ будет изыматься. Радионова отметила, что это является своего рода «пряником» для бизнеса. Требования не будут ужесточаться, но действующие правила должны неукоснительно соблюдаться.