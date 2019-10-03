Радионова: количество вредных выбросов будет сокращено на четверть

По словам Радионовой, система экологического контроля в режиме реального времени должна быть готова к следующему году, пишет Interfax. Дистанционный онлайн-мониторинг будет отслеживать обстановку в регионах России. Актуальность его внедрения обусловлена тем, что регулярные проверки в последнее время не приносят должных результатов. Поэтому виновников в ухудшении экологической ситуации будут находить дистанционно с помощью автоматизированных приборов.
Тем не менее Росприроднадзор продолжает рейдерские проверки на нефтяных компаниях в северных районах России. Глава ведомства подчеркнула, что арктический регион является слабоустойчивым, с экологической точки зрения. Последствия серьезных техногенных происшествий здесь сложно будет ликвидировать, поэтому данная зона стоит на особом контроле. Во время проверки Росприроднадзор смотрит, как компании соблюдают условия нефтедобычи здесь, а также решают, как сделать эту сферу наиболее прозрачной.
Помимо названной меры, Радионова предлагает ввести «знак качества» продукта, который будет означать его соответствие экологическим нормам. По словам главы ведомства, предприятие, получившее так называемую «зеленую марку», или «сертификат доверия», будет освобождено от проверок. Если на продукцию начнут поступать жалобы, то при обнаружении нарушений документ будет изыматься. Радионова отметила, что это является своего рода «пряником» для бизнеса. Требования не будут ужесточаться, но действующие правила должны неукоснительно соблюдаться.
В ходе недавних проверок Росприроднадзор выявил серьезные нарушения на предприятиях в ряде регионов. Вопрос по ним сейчас находится в разработке. В 2018 году ведомство заключило договор о переходе стивидоров Приморья на закрытый способ перевалки угля. Соглашение предусматривало двухгодичный период на эту работу, но оно не дало результатов. В связи с этим Росприроднадзор решил жестче проверять порты на Дальнем Востоке.
«Если года не хватит, и нужно будет два, будем два года проверять, надо будет пять лет проверять - будем пять лет! И не уйдем, пока не сделаем», - заверила Радионова.
Стивидоры, которые не берут в расчет указ президента России и соответствующие указания Росприроднадзора, их работа может быть приостановлена в судебном порядке.
Перед Росприроднадзором стоит задача по снижению вредных выбросов к 2024 году более чем на 22%. Программа касается самых загрязненных городов России. Но если она принесет результаты, то такая работа будет проводиться и в других населенных пунктах страны.
«Люди России не делятся на более счастливых, дышащих чистым воздухом, и менее счастливых. Мы все равно пойдем по принципу экологичности, мы никуда от этого не денемся», - подытожила Радионова.