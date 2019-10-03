«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв»

«Мы разработали концепцию цифровой трансформации Ростовской области и недавно представили ее главе региона. Это один из важнейших проектов для развития территории. При его реализации понадобятся свежий взгляд и нестандартный подход к решению текущих задач. С учетом того, что ростовская команда завоевала победу в одной из номинаций, и делегация наша вошла в тройку самых многочисленных в финале хакатона, у нас есть все шансы продолжить начатое конкурсантами на практике. „Цифровой прорыв“ — отличная возможность заявить о себе. Инициативность и подвижный ум участников в сочетании с компетенциями „Ростелекома“ по управлению проектами создадут эффект синергии на благо Ростовской области», — подчеркнул Сергей Мордасов.