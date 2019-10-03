Ростовчанин сделал тату с видами города

Автор публикации разместил фото, на котором показан стоящий спиной мужчина. На ней набита татуировка в виде города. Пользователи в комментариях поинтересовались, почему на рисунке нет точки по продаже шаурмы. Некоторые заявили, что это больше похоже на тюремную татуировку.
«А если что-то снесут из этих зданий и новое построят, он будет вносить изменения в свою картину?» — пошутили ростовчане в комментариях. «Не очень качественная работа. Как по мне, что сама идея, что реализация так себе», — прозвучало от местных жителей.
«А я думал любовь к городу выражается в том, чтобы не бросать города и уважительно относиться к остальным. А оно вон как оказывается, надо картинку на спине нарисовать», — написал один из горожан.