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Ростовчанин сделал тату с видами города

3 октября 2019, 14:49
Фото: vk.com/rostovnadonu
Житель Ростова-на-Дону сделал на спине большую татуировки с видами своего города, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, на котором показан стоящий спиной мужчина. На ней набита татуировка в виде города. Пользователи в комментариях поинтересовались, почему на рисунке нет точки по продаже шаурмы. Некоторые заявили, что это больше похоже на тюремную татуировку.

«А если что-то снесут из этих зданий и новое построят, он будет вносить изменения в свою картину?» — пошутили ростовчане в комментариях. «Не очень качественная работа. Как по мне, что сама идея, что реализация так себе», — прозвучало от местных жителей.

Фото: vk.com/rostovnadonu

«А я думал любовь к городу выражается в том, чтобы не бросать города и уважительно относиться к остальным. А оно вон как оказывается, надо картинку на спине нарисовать», — написал один из горожан.

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