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Руководство «Донхлеббанка» в Ростове обвинили в хищении 65 млн рублей

3 октября 2019, 11:42
Фото: google.com/maps
В Ростовской области завели уголовное дело по фактам хищений десятков миллионов рублей в «Донхлеббанке», сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Хищения имущества организации происходили под видом выдачи невозвратных кредитов. По данным канала, подозреваемыми стали председатель правления банка Игорь Яковлев и его бывший советник Виктор Балабко.

«Оба фигуранта являются жителями Санкт-Петербурга, их доставили в Ростов. Всего силовики провели 15 обысков и изъяли необходимую документацию», — сказано в сообщении.

Дело завели по факту мошенничества. Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

Напомним, в начале года ростовский Арбитражный суд признал банкротом ПАО «Донхлеббанк». Лицензия у финансового учреждения была отозвана Центробанком в минувшем году.

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