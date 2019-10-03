Руководство «Донхлеббанка» в Ростове обвинили в хищении 65 млн рублей

Хищения имущества организации происходили под видом выдачи невозвратных кредитов. По данным канала, подозреваемыми стали председатель правления банка Игорь Яковлев и его бывший советник Виктор Балабко.
«Оба фигуранта являются жителями Санкт-Петербурга, их доставили в Ростов. Всего силовики провели 15 обысков и изъяли необходимую документацию», — сказано в сообщении.
Дело завели по факту мошенничества. Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
Напомним, в начале года ростовский Арбитражный суд признал банкротом ПАО «Донхлеббанк». Лицензия у финансового учреждения была отозвана Центробанком в минувшем году.