Суд в пятницу вынесет приговор ростовчанам, которые защищали погорельцев

Речь идет о Яне Сидорове, Владиславе Мордасове и Вячеславе Шашмине. Мать одного из фигурантов рассказала, что двое из них стояли с плакатом в защиту погорельцев с Театрального спуска, другой находился недалеко от них.
Женщина добавила, что двоих обвинили в организации массовых беспорядков, третьего — в участии в них. Сейчас все материалы рассматриваются в суде.
В четверг в прениях выступила сторона защиты и обвиняемые. Приговор им озвучат в пятницу.
Напомним, в 2017 году во время пожара на Театральном спуске выгорели более 100 зданий, десятки человек пострадали.