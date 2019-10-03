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Суд в пятницу вынесет приговор ростовчанам, которые защищали погорельцев

3 октября 2019, 17:41
Фото: https://pixabay.com
Ростовский областной суд в пятницу огласит приговор троим местным жителям, которым вменяют организацию массовых беспорядков, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Речь идет о Яне Сидорове, Владиславе Мордасове и Вячеславе Шашмине. Мать одного из фигурантов рассказала, что двое из них стояли с плакатом в защиту погорельцев с Театрального спуска, другой находился недалеко от них.

Женщина добавила, что двоих обвинили в организации массовых беспорядков, третьего — в участии в них. Сейчас все материалы рассматриваются в суде.

В четверг в прениях выступила сторона защиты и обвиняемые. Приговор им озвучат в пятницу.

Напомним, в 2017 году во время пожара на Театральном спуске выгорели более 100 зданий, десятки человек пострадали.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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