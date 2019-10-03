Торговые помещения в центре Ростова продают за 613 млн рублей

Попытаются продать и долю в праве на земельный участок за 89 миллионов. Всего имущество оценили в сумму 613 миллионов.
Компания «ВЭВ» занималась производством деревянных строительных конструкций. По решению суда она была признана банкротом.
Ранее «РБК» писал, что организация владела историческим зданием «Пивзавод «Южная Заря», которое находится в центре Ростова. Его хотят реализовать на торгах за 88 миллионов рублей.
Ранее появилась информация, что ООО «Торговый дом «Цимлянские вина» решением Арбитражного суда Ростовской области признали банкротом.