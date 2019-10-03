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Торговые помещения в центре Ростова продают за 613 млн рублей

3 октября 2019, 08:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону передали на торги имущество компании «ВЭВ», за которое планируется выручить сотни миллионов рублей, сообщает Единый реестр сведений о банкротстве.

Попытаются продать и долю в праве на земельный участок за 89 миллионов. Всего имущество оценили в сумму 613 миллионов.

Компания «ВЭВ» занималась производством деревянных строительных конструкций. По решению суда она была признана банкротом.

Ранее «РБК» писал, что организация владела историческим зданием «Пивзавод «Южная Заря», которое находится в центре Ростова. Его хотят реализовать на торгах за 88 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, что ООО «Торговый дом «Цимлянские вина» решением Арбитражного суда Ростовской области признали банкротом.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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