В Одноклассниках появилось распознавание лиц друзей на видео и в прямых эфирах

— Мы создали еще один уникальный сервис, который обеспечит авторам видеоконтента больше вирусности и обратной связи от зрителей и друзей. Новая технология позволит пользователям не пропустить видео и прямые эфиры, где присутствуют они сами или их друзья. Запущенная нами ранее технология автоматического распознавания лиц на фото позволила втрое увеличить число пользователей, отмеченных на фото, и почти вдвое — число «классов» и комментариев. Уверены, что технология распознавания лиц на видео и прямых эфирах также станет новым поводом для общения с друзьями в социальной сети.