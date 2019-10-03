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В Ростове-на-Дону после смены УК в одном из домов «возросло» количество жителей

3 октября 2019, 11:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в одном из многоквартирных домов по ул. Нансена после смены управляющей компании увеличились данные о количестве проживающих.

Новая УК «Квадро», обслуживающая данную территорию, при заключении договора с региональным оператором по обращению с отходами ООО «ГК «Чистый город» предоставила достоверные данные о количестве жителей, что позволило выстроить бесперебойную работу по вывозу отходов с данной территории и решить проблему перенакоплений, которые беспокоили жителей ранее. Прежняя управляющая компания «скрывала» от регоператора порядка 70 жильцов, и тем самым, экономила при расчете за вывоз отходов.

Скрытые данные напрямую сказывались на санитарном состоянии контейнерных площадок, так как расчет количества тары производится с учетом числа проживающих. В результате этот адрес был одним из проблемных, где, несмотря на ежедневный вывоз, постоянно образовывались перенакопления.

Фото: Медиахолдинг1Mi

— Многое зависит от добросовестности управляющей компании, — комментирует руководитель Управления экоконтроля ООО «ГК «Чистый город» Роман Федченко. — К сожалению, мы часто сталкиваемся с проблемой, когда в целях экономии управляющие компании предоставляют недостоверные данные, в итоге страдают жители и облик нашего города. В данном случае хотелось бы выразить благодарность УК «Квадро» за ответственное отношение к данному вопросу.

Сегодня Управлением экоконтроля ГК «Чистый город» проводится аудит договоров с УК и юридическими лицами на соответствие предоставленных сведений.

#Новости#Общество
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