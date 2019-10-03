Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»

«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное — не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звездочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», — комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышева.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством SensitiveBrands. Концепция рекламных роликов — цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года.
Состав творческой группы:
Yota:
Анна Чернышева — диджитал-менеджер
Алина Репкина — медиа-менеджер
Елена Толбузова — бренд-менеджер
Александра Гасанова — менеджер по спецпроектам
Иван Смелянский — руководитель группы маркетинга
SensitiveBrands:
Денис Мосин — дизайн директор
Светлана Кучеренко — креативный директор
Евгения Балабанова — арт-директор
Дарья Лукашенко — аккаунт менеджер
Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий — шрифтовые дизайнеры
Михаил Овчинников — аниматор
Владимир Посохин — арт-директор анимации
Константин Лобанов — арт-директор