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Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»

3 октября 2019, 15:06
Фото: Yota
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой — рассказать людям, что с оператором можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов.

«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное — не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звездочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», — комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышева.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством SensitiveBrands. Концепция рекламных роликов — цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года.

Состав творческой группы:

Yota:

Анна Чернышева — диджитал-менеджер

Алина Репкина — медиа-менеджер

Елена Толбузова — бренд-менеджер

Александра Гасанова — менеджер по спецпроектам

Иван Смелянский — руководитель группы маркетинга

SensitiveBrands:

Денис Мосин — дизайн директор

Светлана Кучеренко — креативный директор

Евгения Балабанова — арт-директор

Дарья Лукашенко — аккаунт менеджер

Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий — шрифтовые дизайнеры

Михаил Овчинников — аниматор

Владимир Посохин — арт-директор анимации

Константин Лобанов — арт-директор

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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