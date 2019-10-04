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Альфа-Банк — лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ

4 октября 2019, 09:18
Фото: pexels.com
Альфа-Банк получил престижную награду Loans Cbonds Awards — 2019 в номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ».

Вручение награды состоялось сегодня в Москве в рамках Х конференции Cbonds «Синдицированное кредитование в России и СНГ». Альфа-Банк удостоился этой награды второй год подряд.

Альфа-Банк был активным участником рынка синдицированного кредитования в течение всего прошедшего года. Банк выступил организатором, букраннером, кредитным управляющим и документарным агентом нескольких крупных сделок — в частности, для Беларусбанка общим объёмом 151 млн евро и ГК «Альфа-Лизинг» общим объёмом 7 млрд рублей. Банк также выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для Уралкалия общим объёмом $ 725 млн и 650 млн евро.

«Эта награда — яркая демонстрация доверия рынка к Альфа-Банку как организатору синдицированных кредитов. Мы очень дорожим этим доверием и делаем всё возможное как для реализации потребностей наших клиентов и партнеров, так и для развития российского рынка синдицированного кредитования в целом», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

Loans Cbonds Awards — профессиональная премия, созданная для оценки наиболее ярких достижений на рынке синдицированного кредитования. Победитель определялся путем открытого голосования участников рынка на сайте информационного агентства Cbonds. Премия вручается ежегодно.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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