Альфа-Банк — лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ

«Эта награда — яркая демонстрация доверия рынка к Альфа-Банку как организатору синдицированных кредитов. Мы очень дорожим этим доверием и делаем всё возможное как для реализации потребностей наших клиентов и партнеров, так и для развития российского рынка синдицированного кредитования в целом», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.