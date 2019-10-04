rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гандболистки «Ростов-Дона» поучаствовали в Tetris Challenge

4 октября 2019, 06:41
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» присоединился к всемирно известному флешмобу, который получил название Tetrischallenge, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

К публикации добавлено фото, которое сделали с высоты. На нем показаны лежащие в зале два тренера и спортсменка. Рядом они разложили различные спортивные тренажеры.

«Нам никто не делал вызов, его делаем мы! На полную мощность готовимся к первому матчу Лиги чемпионов», — сказано в сообщении.

Клуб призвал присоединиться к флешмобу футбольную команду «Ростов» и одноименный хоккейный клуб.

Первоначально в Tetris Challenge участвовали полицейские, военные и спасатели. Они фотографировались со своим транспортом и всем оборудованием.

Участие во флешмобе приняли также пожарные из Ростова-на-Дону.

Материалы по теме
ГК «Ростов-Дон» обыграл словенский клуб «Крим»Игрок ГК «Ростов-Дон» стала капитаном сборной России по гандболу
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56