Гандболистки «Ростов-Дона» поучаствовали в Tetris Challenge

К публикации добавлено фото, которое сделали с высоты. На нем показаны лежащие в зале два тренера и спортсменка. Рядом они разложили различные спортивные тренажеры.
«Нам никто не делал вызов, его делаем мы! На полную мощность готовимся к первому матчу Лиги чемпионов», — сказано в сообщении.
Клуб призвал присоединиться к флешмобу футбольную команду «Ростов» и одноименный хоккейный клуб.
Первоначально в Tetris Challenge участвовали полицейские, военные и спасатели. Они фотографировались со своим транспортом и всем оборудованием.