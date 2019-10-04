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Posted 4 октября 2019, 07:19

Published 4 октября 2019, 07:19

Modified 11 сентября 2022, 09:16

Updated 11 сентября 2022, 09:16

«Голый Терминатор» в Ростове станцевал на улице и бросался под машины

4 октября 2019, 07:19
В Ростове-на-Дону голый мужчина исполнил танец на улице и бросался под автомобили, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

В четверг вечером голый парень танцевал на улице Пушкинской, после этого побежал на Театральную площадь. Здесь он продолжил свое «шоу». По словам очевидцев, мужчина начал бросаться по колеса проезжающих автомобилей. Он погнул крыло одного из них.

«Опять Терминатора в наше время послали. Предупредите Сару Коннор!» — пошутили пользователи в комментариях. Другие написали, что мужчину задержали сотрудники полиции.

Ранее полиция задержала ростовчанина, гулявшего голым в Парке Горького.

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#Илья Ульянов#Новости
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