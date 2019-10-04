«Голый Терминатор» в Ростове станцевал на улице и бросался под машины

В четверг вечером голый парень танцевал на улице Пушкинской, после этого побежал на Театральную площадь. Здесь он продолжил свое «шоу». По словам очевидцев, мужчина начал бросаться по колеса проезжающих автомобилей. Он погнул крыло одного из них.