«Голый Терминатор» в Ростове станцевал на улице и бросался под машины

Posted 4 октября 2019, 07:19
Published 4 октября 2019, 07:19
Modified 11 сентября 2022, 09:16
Updated 11 сентября 2022, 09:16
В четверг вечером голый парень танцевал на улице Пушкинской, после этого побежал на Театральную площадь. Здесь он продолжил свое «шоу». По словам очевидцев, мужчина начал бросаться по колеса проезжающих автомобилей. Он погнул крыло одного из них.
«Опять Терминатора в наше время послали. Предупредите Сару Коннор!» — пошутили пользователи в комментариях. Другие написали, что мужчину задержали сотрудники полиции.
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