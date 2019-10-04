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Мамаев рассказал, как его приняли игроки ФК «Ростов»

4 октября 2019, 11:01
Фото: vk.com/fcrostov
Скандально известный футболист Павел Мамаев провел первую тренировку в составе клуба «Ростов» и рассказал, как его приняли игроки, говорится на сайте клуба.

Спортсмен заявил, что футболисты приняли его, как дома. «Все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет», — рассказал игрок.

Также Мамаев поблагодарил болельщиков за поддержку. Он уточнил, что не ожидал такого теплого приема.

В пятницу футболист тренировался в общей группе, до этого у него были индивидуальные тренировки. Контракт с клубом он подписал в минувшую пятницу.

Скандальную известность игрок получил после двух драк в центре Москвы. Он провел несколько месяцев в колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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