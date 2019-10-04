Мамаев рассказал, как его приняли игроки ФК «Ростов»

Спортсмен заявил, что футболисты приняли его, как дома. «Все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет», — рассказал игрок.
Также Мамаев поблагодарил болельщиков за поддержку. Он уточнил, что не ожидал такого теплого приема.
В пятницу футболист тренировался в общей группе, до этого у него были индивидуальные тренировки. Контракт с клубом он подписал в минувшую пятницу.
Скандальную известность игрок получил после двух драк в центре Москвы. Он провел несколько месяцев в колонии.