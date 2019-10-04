Под Краснодаром двух охранников ранили в ходе захвата завода

Газета “Известия” пишет, что согласно предварительной информации, восемь вооруженных огнестрельным оружием человек, ворвавшись на территорию завода в Славянском районе края, произвели выстрелы в двух охранников и попытались захватить контроль над предприятием. Пострадавших доставили в больницу с пулевыми ранениями.