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Под Краснодаром двух охранников ранили в ходе захвата завода

4 октября 2019, 14:31
Фото: mhr.m.wikipedia.org
Под Краснодаром вооруженные люди пытались захватить завод «Кубанские деликатесы».

Газета “Известия” пишет, что согласно предварительной информации, восемь вооруженных огнестрельным оружием человек, ворвавшись на территорию завода в Славянском районе края, произвели выстрелы в двух охранников и попытались захватить контроль над предприятием. Пострадавших доставили в больницу с пулевыми ранениями.

Отмечается, что захватчики попытались взять в заложники находившихся на предприятии людей, однако спустя некоторое время люди были отпущены. В настоящее время преступники заперлись изнутри, проводятся переговоры.

#Новости#Происшествия
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