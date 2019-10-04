Центр Ростова перекроют из-за «Донского марафона»

Легкоатлетический пробег состоится 6 октября, проезд закроют с 06.00 мск до 13.00 на Театральной площади. С 08.00 до 13.00 движение перекроют на Театральной площади, улице Большая Садовая, проспекте Соколова, улице Седова и Ворошиловском мосту.
Кроме того, проехать будет нельзя в районе стадиона «Ростов-Арена», а также на проспекте Карла Маркса. Добавим, что пробег будет проводиться в 35-й раз.
Ранее появилась информация, что в Ростове 19 октября, 16 ноября, 28 декабря с 07.00 мск до 14.00 будут закрывать проезд из-за ярмарок. Это затронет проспект Кировский.