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Центр Ростова перекроют из-за «Донского марафона»

4 октября 2019, 08:37
Фото: vk.com/ufks.rostov
В Ростове-на-Дону на множестве улиц в воскресенье ограничат проезд из-за проведения «Донского марафона», сообщили в городской администрации.

Легкоатлетический пробег состоится 6 октября, проезд закроют с 06.00 мск до 13.00 на Театральной площади. С 08.00 до 13.00 движение перекроют на Театральной площади, улице Большая Садовая, проспекте Соколова, улице Седова и Ворошиловском мосту.

Кроме того, проехать будет нельзя в районе стадиона «Ростов-Арена», а также на проспекте Карла Маркса. Добавим, что пробег будет проводиться в 35-й раз.

Ранее появилась информация, что в Ростове 19 октября, 16 ноября, 28 декабря с 07.00 мск до 14.00 будут закрывать проезд из-за ярмарок. Это затронет проспект Кировский.

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