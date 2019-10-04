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В Ростове общественники пытаются пристроить исторический купол с Нахичевани

4 октября 2019, 11:02
Фото: vk.com/moifasad
В Ростове-на-Дону активисты пытаются найти новое место для старинного купала с дома № 36 на 19-й Линии, сообщается в сообществе «Мой фасад».

Купол демонтировали владельцы дома и сообщили, что не собираются его не реставрировать, не устанавливать заново.

Активисты спасли купол от свалки, но теперь пытаются его пристроить. Сейчас купол находится в районе парка Островского, но дальше хранить его там нет возможности, поэтому надо найти ему новое место.

«Нужно место, где этот купол можно хранить, помощь в транспортировке, люди, которые готовы его хранить и придумать, что с ним будет дальше. И нужны идеи, что можно делать дальше», — написали общественники.

Отмечается, что высота купола два метра, диаметр три метра. Всех, у кого есть идеи, просят писать в сообщество.

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