В Ростове общественники пытаются пристроить исторический купол с Нахичевани

Купол демонтировали владельцы дома и сообщили, что не собираются его не реставрировать, не устанавливать заново.
Активисты спасли купол от свалки, но теперь пытаются его пристроить. Сейчас купол находится в районе парка Островского, но дальше хранить его там нет возможности, поэтому надо найти ему новое место.
«Нужно место, где этот купол можно хранить, помощь в транспортировке, люди, которые готовы его хранить и придумать, что с ним будет дальше. И нужны идеи, что можно делать дальше», — написали общественники.
Отмечается, что высота купола два метра, диаметр три метра. Всех, у кого есть идеи, просят писать в сообщество.