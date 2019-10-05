Авария со сбитыми пешеходами в Ростове попала на видео

В ролике видно, что два человека начинают переходить дорогу по переходу. В это время к ним приближался автомобиль, водитель которого не успел затормозить.
Пешеходы попытались добежать до троутара, но не успели. От удара они упали на землю.
«Минивен сбил двух пешеходов на зебре на улице Таганрогская, 146. Водитель выбежал из машины и начал помогать пострадавшим», — сказано в сообщении.
«При переходе дороги надо руками махать, у нас это точно… Водители в таких машинах спят… Особенно ближе к ночи», — прозвучало в комментариях.