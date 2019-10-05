Игрок ФК «Ростов» Хорен Байрамян рассказал о знакомстве с Мамаевым

Мамаев пришел в раздевалку и поздравил команду с победой над «Динамо» со счетом 3:0. Игроки сказали ему: «Добро пожаловать».
«До этого я не был знаком с Мамаевым. Он оказался очень позитивным и спокойным парнем», — рассказал Байрамян.
Он добавил, что сейчас у Мамаева индивидуальные тренировки, но скоро он присоединится к общей группе. По его словам, футболист усилит команду.
«С приходом Мамаева конкуренция повысится. Он же был основным игроком сборной России», — заявил футболист.
Напомним, Мамаев подписал контракт с «Ростовом» на прошлой неделе. До этого он несколько месяцев сидел в колонии за драки в центре Москвы.