Новый сервис для корпоративных клиентов представили Альфа-Банк и X5 Retail Group

По словам директора центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Дениса Додона, представителям крупного отраслевого бизнеса требуется большой уровень кастомизации, потому что повторяющихся запросов от них практически не бывает. При этом поток клиентов очень большой. Главное отличие DTCM от других подобных сервисов - в том, что в нем есть возможность составить бизнес-логику продукта самостоятельно вместо привычной отправки распоряжений в банк. Таким образом, фактически создается свой банк, удобный для клиента, добавил он.