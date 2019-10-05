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Posted 5 октября 2019, 06:19

Published 5 октября 2019, 06:19

Modified 17 сентября 2022, 16:26

Updated 17 сентября 2022, 16:26

Новый сервис для корпоративных клиентов представили Альфа-Банк и X5 Retail Group

Новый сервис для корпоративных клиентов представили Альфа-Банк и X5 Retail Group

5 октября 2019, 06:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Специалисты Альфа-Банка и X5 Retail Group запустили новый сервис, позволяющий корпоративным клиентам управлять платежами, депозитами и пулом ликвидности. Он получил название Distributed Treasury and Cash Management (DTCM).

Как сообщает NewsNN.ru, сервис основан на системе «банк как услуга» - Bank-as-a-Service (BaaS), поэтому позволяет подобрать индивидуальный набор инструментов для каждого клиента.

По словам директора центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Дениса Додона, представителям крупного отраслевого бизнеса требуется большой уровень кастомизации, потому что повторяющихся запросов от них практически не бывает. При этом поток клиентов очень большой. Главное отличие DTCM от других подобных сервисов - в том, что в нем есть возможность составить бизнес-логику продукта самостоятельно вместо привычной отправки распоряжений в банк. Таким образом, фактически создается свой банк, удобный для клиента, добавил он.

Система BaaS отличается в лучшую сторону от обычной модели обслуживания: она более гибкая и может подстраиваться под финансовые запросы клиента. DTCM основан на блокчейн-платформе Waves Enterprise, объединяя в себе банкинг открытого типа, смарт-контракты, технологию распределенного реестра и открытые API.

Главный финансовый директор компании X5 Retail Group Светлана Демяшкевич рассказала, что разработчики будут и дальше развивать системы, основанные на технологии распределенных реестров. Это позволит существенно снизить издержки и риски, а также эффективно управлять данными. Полученный опыт в дальнейшем будет применяться для платежных функций, инкассации, налаживания более устойчивого взаимодействия со страховщиками.

DTCM дает возможность доступа к виртуальному рабочему месту казначея, где будет доступно управление лимитами, позициями и пулом компаний. Обмен данными с банком защищен электронной подписью и использует смарт-контракты. Альфа-Банк с помощью новой разработки фактически предоставляет своим клиентам инфраструктурные услуги - так же, как организуют бизнес облачные провайдеры.

По словам директора по развитию Waves Enterprise Игоря Кузьмичева, реализованный кейс показывает, что клиенты теперь выбирают не тот банк, с которым привыкли работать, а тот, который удовлетворяет их бизнес-запросы и способствует развитию.

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