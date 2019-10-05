Сбежавшего из колонии убийцу задержали под Ростовом

Полицейские задержали 44-летнего мужчину, который сбежал из колонии-поселения. Он отбывал срок за убийство.
«После побега мужчина скрывался в малонаселенных пунктах. Во время задержания он находился в заброшенном здании на территории Ремонтненского района», — уточнили в полиции.
Отмечается, что задержанного передали сотрудникам регионального УФСИН.
Напомним, Александр Гросс сбежал в конце августа. Он был приговорен к 17 годам колонии за убийство, его срок заканчивался в 2022 году.
Гросса перевели в колонию-поселение за примерное поведение, но за хранение запрещенных веществ он снова должен был попасть в колонию строгого режима. Это и стало причиной побега.