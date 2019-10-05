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Сбежавшего из колонии убийцу задержали под Ростовом

5 октября 2019, 07:06
Гросс Александр Александрович
В Ремонтненском районе удалось задержать мужчину, который сбежал из колонии, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Полицейские задержали 44-летнего мужчину, который сбежал из колонии-поселения. Он отбывал срок за убийство.

«После побега мужчина скрывался в малонаселенных пунктах. Во время задержания он находился в заброшенном здании на территории Ремонтненского района», — уточнили в полиции.

Отмечается, что задержанного передали сотрудникам регионального УФСИН.

Напомним, Александр Гросс сбежал в конце августа. Он был приговорен к 17 годам колонии за убийство, его срок заканчивался в 2022 году.

Гросса перевели в колонию-поселение за примерное поведение, но за хранение запрещенных веществ он снова должен был попасть в колонию строгого режима. Это и стало причиной побега.

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