Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА

Штанько опровергнул появившуюся информацию, что Карпин разозлился из-за вопроса о травмированных игроках. По его словам, журналисты перестали задавать вопросы, поэтому тренер ушел.
«У Карпина было желание отвечать на вопросы журналистов. Однако вопросов больше не последовало, из-за этого он покинул помещение», — рассказал представитель клуба.
Другие предполагаемые причины он назвал бредом.
Игра состоялась в воскресенье в рамках чемпионата России. «Ростов» победил ЦСКА со счетом 1:3 и стал лидером турнирной таблицы.