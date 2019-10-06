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Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА

6 октября 2019, 19:25
PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.

Штанько опровергнул появившуюся информацию, что Карпин разозлился из-за вопроса о травмированных игроках. По его словам, журналисты перестали задавать вопросы, поэтому тренер ушел.

«У Карпина было желание отвечать на вопросы журналистов. Однако вопросов больше не последовало, из-за этого он покинул помещение», — рассказал представитель клуба.

Другие предполагаемые причины он назвал бредом.

Игра состоялась в воскресенье в рамках чемпионата России. «Ростов» победил ЦСКА со счетом 1:3 и стал лидером турнирной таблицы.

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