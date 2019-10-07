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Названы кандидаты на пост сенатора от Ростовской области

7 октября 2019, 05:45
Фото: https://pixabay.com
Новым сенатором от исполнительной власти Ростовской области могут назначить представителя госдумы или Заксобрания региона, сообщает ТАСС.

Речь идет о позиции, которую занимал Евгений Бушмин. Он скончался в воскресенье на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

«Нового сенатора назначат из кандидатур в Совет Федерации, представленных главой региона Василием Голубевым при избрании», — пишет издание.

Отмечается, что Бушмин избирался вместе с губернатором. Решение о назначении будет принимать Василий Голубев.

ТАСС пишет, что в «сенаторскую тройку» также попали Лариса Тутова (парламентарий госдумы от области) и Владимир Лакунин (депутат Заксобрания).

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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