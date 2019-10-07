Названы кандидаты на пост сенатора от Ростовской области

Речь идет о позиции, которую занимал Евгений Бушмин. Он скончался в воскресенье на 62-м году жизни после продолжительной болезни.
«Нового сенатора назначат из кандидатур в Совет Федерации, представленных главой региона Василием Голубевым при избрании», — пишет издание.
Отмечается, что Бушмин избирался вместе с губернатором. Решение о назначении будет принимать Василий Голубев.
ТАСС пишет, что в «сенаторскую тройку» также попали Лариса Тутова (парламентарий госдумы от области) и Владимир Лакунин (депутат Заксобрания).