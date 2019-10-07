Сенатор от Ростовской области скончался после продолжительной болезни

Posted 7 октября 2019, 12:00
Published 7 октября 2019, 12:00
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
Известно, что похороны Евгения Бушмина состоятся 8 октября на Троекуровском кладбище. Сообщается, что сенатор ушел из жизни после продолжительной болезни. «Евгений Викторович более 14 лет представлял интересы Ростовской области в высшей палате главного законодательного органа страны. Евгений Бушмин внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Донского края и всей страны», — говорится в письме Василия Голубева.
Евгений Бушмин родился в Нижегородской области в 1958 году, являлся кандидатом экономических наук. Больше 25 лет он проработал в системе органов госвласти.
С 1998 по 2001 год Евгений Бушмин занимал пост замминистра финансов. После этого политик представлял в Совфеде сначала Нижегородскую, а затем Ростовскую область. Вице-спикером верхней палаты он стал в 2013 году.
Он являлся инициатором множества законопроектов и инициатив, направленных на развитие благосостояния Российской Федерации и Ростовской области. Так, при его непосредственном участии города Зверево, Гуково и Донецк получили статус территорий опережающего социально-экономического развития.
Сенатор был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом «За заслуги перед Ростовской областью.
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