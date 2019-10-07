В 2020 году в Японии пройдут Дни Ростовской области

Эта информация прозвучала во время встречи с главой области Василием Голубевым. Стало известно, что в следующем году планируется провести Дни Ростовской области в Японии.
Внешнеторговый оборот между областью и Японией в текущем году увеличился на 56%. В ноябре ожидается визит японских бизнесменов, которых интересует проект строительства высокотехнологичного российско-японского медицинского центра в Ростове.
Также намерены укреплять сотрудничество в сфере экологии, туризма, спорта. Посол рассказал, что многие японцы мечтают побывать в Ростовской области.
Японцы также довольны теплым приемом во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и большинство теперь знают Ростов.