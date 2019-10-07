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В 2020 году в Японии пройдут Дни Ростовской области

7 октября 2019, 07:55
Фото: donland.ru
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки рассказал, что большинство японцев знают название города Ростов-на-Дону, сообщается на сайте правительства региона.

Эта информация прозвучала во время встречи с главой области Василием Голубевым. Стало известно, что в следующем году планируется провести Дни Ростовской области в Японии.

Фото: donland.ru

Внешнеторговый оборот между областью и Японией в текущем году увеличился на 56%. В ноябре ожидается визит японских бизнесменов, которых интересует проект строительства высокотехнологичного российско-японского медицинского центра в Ростове.

Также намерены укреплять сотрудничество в сфере экологии, туризма, спорта. Посол рассказал, что многие японцы мечтают побывать в Ростовской области.

Японцы также довольны теплым приемом во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и большинство теперь знают Ростов.

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