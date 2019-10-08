Альфа-Банк успешно закрыл заявки на выпуск срочных субординированных еврооблигаций

Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в Альфа-Банке инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения «окна». Размещаемый инструмент (Tier2 capital в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал Альфа-Банка. Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.