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Posted 8 октября 2019, 05:03

Published 8 октября 2019, 05:03

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Неизвестные напали на инкассаторов в Ростове

8 октября 2019, 05:03
В Ростове-на-Дону неизвестные с оружием ограбили инкассаторов, сообщает Donday.

Происшествие случилось в понедельник вечером. Несколько вооруженных человек напали на инкассаторов и похитили деньги.

«После ограбления фигуранты сели в автомобиль Peugeot и скрылись. На место происшествия выезжали следователи», — сказано в сообщении.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сколько именно удалось унести грабителям, в сообщении не раскрывается.

Информации от официальных ведомств не поступало.

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