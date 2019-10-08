Неизвестные напали на инкассаторов в Ростове

Posted 8 октября 2019, 05:03
Published 8 октября 2019, 05:03
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
Происшествие случилось в понедельник вечером. Несколько вооруженных человек напали на инкассаторов и похитили деньги.
«После ограбления фигуранты сели в автомобиль Peugeot и скрылись. На место происшествия выезжали следователи», — сказано в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сколько именно удалось унести грабителям, в сообщении не раскрывается.
Информации от официальных ведомств не поступало.