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Рыбак в Ростове еле удержал огромную щуку

8 октября 2019, 14:37
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону местный рыбак выловил огромную щуку, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Очередной любитель рыбалки похвастался своим уловом. В этот раз местный житель смог вытащить из воды метровую щуку.

Автор публикации разместил видео, на котором показал рыбу. К этому моменту она еще была жива, и усиленно вырывалась, поэтому мужчина еле удерживал ее в руках.

«Огромный улов на Дону. Таких огромных отпускать надо», — написал автор.

«С чего вдруг отпускать? Можно сделать рыбных котлет, засолить, завялить, зажарить, замариновать, запечь в углях», — прозвучало в комментариях.

В целом пользователи в комментариях написали, что это очень старая щука.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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