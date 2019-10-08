Рыбак в Ростове еле удержал огромную щуку

Очередной любитель рыбалки похвастался своим уловом. В этот раз местный житель смог вытащить из воды метровую щуку.
Автор публикации разместил видео, на котором показал рыбу. К этому моменту она еще была жива, и усиленно вырывалась, поэтому мужчина еле удерживал ее в руках.
«Огромный улов на Дону. Таких огромных отпускать надо», — написал автор.
«С чего вдруг отпускать? Можно сделать рыбных котлет, засолить, завялить, зажарить, замариновать, запечь в углях», — прозвучало в комментариях.
В целом пользователи в комментариях написали, что это очень старая щука.